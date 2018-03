Zlatan Ibrahimovic bekræfter sit skifte til LA Galaxy

Den svenske fodboldstjerne bekræfter således i et interview med den amerikanske avis LA Times, at han skifter til LA Galaxy, der spiller i Major League Soccer (MLS).

- Efter at have været i Europa og vundet 33 trofæer som spiller for de bedste klubber i verden sammen med de bedste spillere i verden, så ønsker jeg at komme til USA og spille.

- Jeg vil gerne have, at folk kan nyde mit spil der, og jeg vil gerne vinde, og jeg har valgt Galaxy som stedet til at gøre det, siger Zlatan Ibrahimovic til avisen.

Avisen skriver, at den fra USA har foretaget et telefoninterview med svenskeren i England.

Samme dag er der indrykket en helsidesannonce i avisen, hvor den 36-årige fodboldstjerne præsenterer sig selv med ordene:

- Kære Los Angeles, værsgo.

I annoncen i hvide og grå farver bliver også trøje nummer ni præsenteret sammen med Zlatan Ibrahimovic' underskrift.

Klubben har endnu ikke officielt bekræftet skiftet, men Dan Beckerman, der er præsident underholdningsgiganten AEG, som har klubben i sin organisation, har også talt med LA Times.

- Han har opgivet en masse for at komme hertil. Han har gjort det klart, at han er kommet for at vinde mesterskaber.

- Det handler ikke om penge. L.A. (Los Angeles, red.) er stedet for stjerner, og han bliver en af de største stjerner, der nogensinde har spillet på det her marked i alle sportsgrene, siger Dan Beckerman.

Allerede torsdag beskrev både britiske og amerikanske medier, at svenskerens sandsynlige destination var den amerikanske fodboldklub.

Det skete i forbindelse med, at det torsdag blev offentliggjort, at den 36-årige superstjerne har fået sin kontrakt med Manchester United ophævet.

Torsdag blev det offentliggjort, at Zlatan Ibrahimovic er blevet løst fra sin kontrakt med Manchester United.

På sin Instagram-profil kommenterede svenskeren den beslutning således:

- Store ting får også en ende, og det er tid til at komme videre efter to fantastiske sæsoner med Manchester United.

- Tak til klubben, fansene, holdet, træneren, staben og alle, som delte denne del af min historie med mig.

Zlatan Ibrahimovic indledte klubkarrieren i Malmö FF, hvorfra han i 2001 skiftede til Ajax.

Siden har han været i Juventus, Inter, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain og United.