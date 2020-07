Zlatan Ibrahimovic antyder Milan-exit efter flot comeback

- Jeg ved ikke, om fansene har set mig live for sidste gang. Det kunne meget vel være. Hvorfor? Læs mellem linjerne, siger Zlatan Ibrahimovic.

Udtalelsen falder i kølvandet på AC Milans flotte 4-2-sejr over Juventus tirsdag aften.

En kamp, hvor svenskeren satte gang i et flot Milan-comeback ved at reducere til 1-2 på straffespark i det 62. minut.

På trods af sejren har der længe været spekuleret i, om den 38-årige angriber fortsætter i Italien, når hans kontrakt udløber ved slutningen af sæsonen.

- Vi må se. Der er stadig en måned tilbage at nyde, men der er en mærkelig situation i gang, som vi ikke har kontrol over, siger Zlatan Ibrahimovic med henvisning til coronapandemien, der har skabt kaos og usikkerhed over hele verden.

Med fem mål i 11 kampe har svenskeren gjort sit for at sparke AC Milan til succes, siden han vendte tilbage til klubben fra LA Galaxy i december.

Han siger selv, det er et krav, at han fortsat skal kunne bidrage, hvis han skal fortsætte i klubben.

- Jeg kan ikke lide, hvis jeg ikke gør forskellen. Jeg er her ikke for at være en maskot, siger svenskeren.

Zlatan Ibrahimovic og AC Milan ligger nummer fem i Serie A med syv kampe tilbage af sæsonen.

Alle de resterende kampe i Serie A spilles bag lukkede døre på grund af coronaviruspandemien