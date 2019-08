Zidane skifter kurs i Real Madrid: Jeg regner med Bale

Cheftræner Zinedine Zidane har håbet at komme af med den løntunge spiller, men hidtil uden held. Nu tyder det på, at Real Madrid-træneren har indstillet sig på, at Bale bliver.

- Det så ud til at han var på vej væk, men nu er han hos os. Ting ændrer sig. Jeg regner med ham.

- Han har gode resultater bag sig, og han er en vigtig spiller. Jeg håber, at alle spillerne vil gøre det svært for mig at vælge holdet, siger Zidane fredag på et pressemøde.

For mindre end en måned siden udtalte cheftræneren, at han havde et håb om, at Bale snart var solgt. Waliseren har tre år tilbage af sin kontrakt.

- Det er ikke noget personligt mod ham. Der kommer bare en tid, hvor tingene er ovre. Jeg har intet imod ham. Vi skal tage beslutninger og ændre ting, det er det eneste, der ligger bag, sagde Zidane dengang.

Franskmanden erklærer sig også tilfreds med, at James Rodríguez er at finde i den spanske hovedstadsklub. Der har også været rygter om, at colombianeren skulle væk.

- Jeg gentager, hvad jeg sagde den anden dag. Jeg regner med alle, der er her. De er også glade for at være her, siger Zinedine Zidane.

Real Madrid indleder lørdag sæsonen i den spanske liga ude mod Celta Vigo med danske Pione Sisto på holdet.