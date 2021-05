Zidane raser mod dommer efter afgørende pointtab i titelkamp

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, er meget utilfreds med dommernes præstation, efter at hans hold søndag spillede uafgjort 2-2 mod Sevilla.

Topopgøret vil især blive husket for en kontroversiel situation i anden halvleg, hvor Real Madrids angriber Karim Benzema fik tildelt et straffespark ved stillingen 1-1.

Et VAR-gennemsyn afslørede dog, at bolden kort forinden havde ramt Reals forsvarsspiller Eder Militao på armen i eget felt, og derfor gav kampens dommer i stedet et straffespark til Sevilla.

- Jeg er meget vred. Nogen må forklare reglerne om hånd på bolden til mig. Det er meget svært at sluge, men det er, som det er.

- Jeg kan ikke lide at tale om dommerne, men i dag er fornemmelsen ikke god, siger Zidane.

Den franske træner er normalt ikke kendt for at udtale sig om dommernes præstationer, men efter kampen kunne han for en sjælden gangs skyld ses diskutere med dommer Juan Martínez Munuera.

- Han fortalte mig, at Militao havde hånden på bolden, men jeg er ikke overbevist.

- Vi fortjente mere, fordi vi spillede spektakulært i anden halvleg, siger Zidane.

Med resultatet missede Real Madrid muligheden for at genvinde førstepladsen i La Liga. I stedet er holdet nu to point efter Atlético Madrid på førstepladsen og a point med Barcelona med tre kampe tilbage af sæsonen.

Men selv om holdet ikke længere kan afgøre sin egen skæbne, så har Real Madrid-træneren ikke opgivet at forsvare mesterskabet.

- Det er ikke op til os selv længere, men vi vil kæmpe til det sidste, til døden, siger han.

Real Madrid møder torsdag aften Granada på udebane.