Zidane om stop i Real: Det er det rigtige tidspunkt

Det kom som et chok i fodboldverdenen, da Zinedine Zidane torsdag klokken 13 på et hasteindkaldt pressemøde fortalte, at han stopper som cheftræner for fodboldklubben Real Madrid.

Zinedine Zidane nåede at sikre Real Madrid tre Champions League-titler på knap to et halvt år i sit virke som cheftræner.

Selv mener den 45-årige franskmand, at tidspunktet er det rigtige til at sige stop.

- Det her er øjeblikket, både for mig, holdet og klubben, siger Zinedine Zidane ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det er et specielt øjeblik at gøre det, det ved jeg, men det er også vigtigt. Jeg bliver nødt til at gøre det for alles skyld.

- Dette hold skal blive ved med at vinde og har brug for en forandring. Efter tre år har det brug for en anden stemme, en anden måde at arbejde på, og derfor traf jeg denne beslutning, siger han.

Presset er enormt på trænere i Real Madrid, der godt kan finde på at fyre en træner efter en stor triumf.

I 1998 røg tyske Jupp Heynckes ud, lige efter at han havde skaffet klubben den første sejr i Champions League i 32 år.

Zinedine Zidane, som fra 2001 til 2006 spillede for Real Madrid, har været presset i dette forår, fordi klubben klarede sig dårligt i den spanske liga med en tredjeplads som skuffende facit.

Sidste år vandt Real Madrid det spanske mesterskab.