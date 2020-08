Zidane om manglende Bale: Han foretrak ikke at spille

Den walisiske stjerne er ikke engang med i truppen til opgøret, fordi han ikke har ønsket at spille kampen.

Det afslører Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, torsdag på et pressemøde forud for kampen ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Mange ting er blevet sagt. Der er et respektfuldt forhold mellem træner og spiller, men alt jeg vil sige er, at han foretrak ikke at spille. Resten er mellem mig og ham, siger Zidane ifølge AFP.

Den franske træner ville på pressemødet ikke gå yderligere i detaljer.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger en kilde tæt på Gareth Bale, at waliseren ikke ønskede at rejse med til opgøret, fordi han alligevel ikke troede på, at han ville få spilletid.

Gareth Bale har stort set ikke spillet en kamp for Real Madrid, siden sæsonen blev genstartet efter coronapausen, og han har ad flere omgange lignet en færdig mand i klubben.

Zinedine Zidane ville på pressemødet ikke udtale sig om waliserens fremtid.

- Gareth Bale er Real Madrid-spiller, og det har ikke ændret sig. Jeg respekterer ham ligesom alle andre, siger Zidane.

Real Madrid skal fredag forsøge at avancere til kvartfinalerne i Champions League, efter at holdet tilbage i februar tabte første ottendedelsfinale mod Manchester City med 1-2 i Madrid.