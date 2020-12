Zidane har ingen planer om endnu en opsigelse

Selv om både Real Madrids resultater og præstationer gennem sæsonen har været yderst svingende, har cheftræner Zinedine Zidane ingen planer om at trække sig fra sit job.

- Jeg kommer ikke til at trække mig. Slet ikke.

- Jeg føler mig stærk, og jeg vil altid give alt, og det samme vil spillerne. Vi kommer til at have fokus på vores næste kampe. Der er ikke noget alternativ, siger Zidane på et pressemøde ifølge Reuters.

I 2018 trak han sig som cheftræner for Real Madrid efter at have vundet Champions League tre sæsoner i træk. Året efter vendte han tilbage til klubben, men ikke med samme succes.

Efter onsdagens nederlag er holdet på randen af knockout i turneringen, og Real Madrid er formentlig tvunget til at vinde næste uges hjemmekamp mod Borussia Mönchengladbach for at kunne gå videre til ottendedelsfinalen.

- Vi har haft en stime af dårlige resultater, det er realiteterne, men vi må bare blive ved. Nu har vi en kamp tilbage i gruppen, og den skal vi vinde, siger Zidane.

Presset på Zidane er stort, da resultaterne i La Liga også lader meget tilbage at ønske. Her har holdet sat point til tre kampe i træk, og i toppen af rækken er Real Sociedad og Atletico Madrid ved at stikke af.

Midtbaneprofilen Luka Modric medgiver, at Real Madrid slider med både spil og resultater.

- Det er meget vanskeligt at forklare, hvad der sker for os i øjeblikket.

- Men i Real Madrid har vi altid vist, hvem vi er, når vi har haft brug for at vinde. Det må vi vise ude på banen igen, siger kroaten.