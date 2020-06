Zidane er tilfreds med Hazards comeback i sejr

Det fortæller den franske cheftræner efter Real Madrids sejr på 3-1 over Eibar søndag.

Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, er tilfreds med klubbens belgiske stjerne Eden Hazards comeback for Real Madrid efter længere tids skader.

Kampen var klubbernes første i den spanske La Liga efter den knap tre måneder lange coronapause.

- Vi vidste, at han ville mangle lidt rytme, hvis han skulle spille en hel kamp. Han spillede fint i en time. Han fik et slag, der gav anledning til lidt bekymring, men han sagde i pausen, at han havde det fint.

- Han var glad for sin indsats, og vi er glade for hans, siger Zinedine Zidane.

Eden Hazard blev udskiftet til fordel for den unge brasilianer Vinícius Júnior efter en times spil. Belgieren nåede at lave en assist ved Sergio Ramos' mål til 2-0 efter en halv time.

Den belgiske landsholdsstjerne kom til Real Madrid fra Chelsea i sommer. Indtil videre har Hazards karriere i Spanien været præget af skader.

Real Madrids tre mål blev alle scoret i første halvleg af Toni Kroos, Sergio Ramos og Marcelo. Eibars Pedro Bigas reducerede til 1-3 efter en times spil.