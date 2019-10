Zidane er irriteret over rygterne om en fyreseddel

- Jeg vil ikke sige, at det ikke irriterer mig. Det gør det. Men alt, hvad jeg kan gøre, er at give alt og fokusere på det positive, siger Zinedine Zidane på en pressekonference i Istanbul, hvor kampen spilles tirsdag aften.

Zinedine Zidane og Real Madrid led sæsonens første nederlag i den spanske liga i weekenden til nyoprykkede Mallorca. Efter nederlaget er klubben et point efter FC Barcelona i toppen af La Liga.

I Champions League står det værre til, hvor det spanske storhold blot har et point efter et klart nederlag til franske Paris Saint-Germain og en uafgjort med belgiske Club Brugge.

Derfor vil et nederlag tirsdag til Galatsaray være skidt for Real Madrids drømme om at spille sige videre til slutspillet i Champions League, som Zidane har vundet tre gange i træk som træner for Real Madrid fra 2016 til 2018.

- Det, der er sket, hører fortiden til, og i fodbold bliver alt, hvad man har opnået, hurtigt glemt. Det er, hvad du gør i nutiden, der betyder noget.

Zinedine Zidane tror på, at Real Madrid kan få vendt situationen og vinde klubbens 14. Champions League-trofæ.

- Hver eneste kamp er en finale. Jeg kom hertil for første gang som 18-årig (som spiller, red.), og jeg ved, at man altid er under pres, siger han.

Real Madrids anfører, forsvarsspilleren Sergio Ramos, siger, at klubbens spillere er trætte af rygter om en trænerfyring.

- Det ville være meget nemt for klubben at sige, at Zidane bliver her indtil slutningen af sæsonen, og så ville alle spekulationer stoppe, siger Ramos til pressekonferencen.

- Vi er trætte af at høre om alle de trænere, der kunne komme til Real Madrid, siger han.