Zidane er forbavset over Real Madrids tamme udlæg

En positiv reaktion på en håbløs første halvleg, mener Real Madrid-træner Zinedine Zidane.

- Det er et skidt resultat, men reaktionen, efter at vi var bagud 0-2, var god. Jeg kan ikke være tilfreds med første halvleg. Det var 45 minutter, som vi aldrig har spillet før, siger franskmanden ifølge uefa.com.

Selv om Club Brugges træner, Philippe Clement, formentlig havde solgt kampen for et enkelt point før de 90 minutter, var han ikke ovenud lykkelig over udfaldet.

- Jeg er tilfreds med resultatet, men også skuffet. Men jeg kan kun være stolt af mine spillere, for jeg krævede meget af dem. Jeg ville ikke kun have, at de skulle forsvare sig. De skulle også skabe chancer, siger træneren.

Real Madrid er en anelse presset i gruppen, som også tæller Paris Saint-Germain og Galatasaray. Få timer efter Madrids pointtab vandt PSG 1-0 over tyrkerne og har maksimumpoint efter to kampe.

Real Madrid har kun skaffet et enkelt point i de to første runder og skal nu håbe på hjælp, hvis førstepladsen skal sikres. Omvendt er der kun et enkelt point op til Brugge på andenpladsen, der også medfører avancement.

Næste opgave for Zidanes mandskab i den prestigefyldte klubturnering er udekampen mod Galatasaray om tre uger.

I første omgang venter dog et par kampe i Primera Division, hvor klubben fra den spanske hovedstad ligger på førstepladsen.