Zidane efter storsejr: Ikke nemt at score fem mål

Der er to uger til El Clasico mellem FC Barcelona og Real Madrid, og sidstnævnte viste lørdag, at holdet er i form, da det slog Sevilla med hele 5-0.

- Det er ikke nemt at score fem mål mod Sevilla, så vi kan være tilfredse, siger Zidane ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er også glad for, at Cristiano fik scoret sine mål, og at flere spillere, der ikke har fået så mange kampe, gjorde det så godt.

Forud for kampen havde der været bekymringer i Real Madrid omkring forsvaret, da både Sergio Ramos, Dani Carvajal og Casemiro sad ude med karantæner, mens Raphaël Varane er skadet.

Det betød, at der blandt andre blev plads til 19-årige Achraf Hakimi og 20-årige Jesus Vallejo i Madrid-forsvaret. Hakimi kom på måltavlen, da han scorede kampens sidste mål.

Sevilla-spillerne var overraskede over det store nederlag.

- Vi kan kun bede om tilgivelse, for vi havde ikke forventet at tabe så stort, siger Sevilla-forsvarer Gabriel Mercado.

- Det første mål kom i forbindelse med en dødboldsituation, og alle deres forsøg gik ind.

Inden kampen blev Ronaldo hyldet for at vinde sin femte Ballon d'Or, og han kvitterede ved at stå for to af kampens scoringer.

Næste opgave for Real Madrid er VM for klubhold i Abu Dhabi, hvor Champions League-vinderne er forsvarende mestre og skal i aktion onsdag.