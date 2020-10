Zidane: Vi fortjente at få uafgjort mod Gladbach

Real Madrids træner, Zinedine Zidane, mener, at holdet fortjente at få point, da klubben tirsdag aften med nød og næppe sikrede sig 2-2 ude mod Borussia Mönchengladbach i Champions League.

Det uafgjorte resultat kom i hus, da Real Madrid scorede to mål i 87. og 93. minut.

- For mig er uafgjort ikke en lettelse. Det er et fortjent resultat. Vi mødte en modstander, som gav os problemer to eller tre gange, men vi gik ikke i panik, og vi viste vores karakter ved at komme tilbage, siger Zidane.

Borussia Mönchengladbach kom i front takket være to mål af Marcus Thuram. Karim Benzema reducerede for Real Madrid, inden Casemiro udlignede i overtiden.

Resultatet betyder, at Real Madrid undgik holdets fjerde nederlag i træk i Champions League, efter at holdet tabte 2-3 til Shaktar Donekts i første gruppekamp.

På trods af den sløje start i turneringen tror Zinedine Zidane, at kampen i Tyskland kan blive et vendepunkt for holdet.

- Hvis vi fortsætter med at spille sådan, så vil vi opnå store ting, og vi vil vinde kampe. Det er helt sikkert, siger han.