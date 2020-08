FC Københavns Carlos Zeca er meget ærgerlig over, at klubben ikke må lukke fans ind til returkampen mod Istanbul Basaksehir. (Arkivfoto)

Zeca kritiserer Uefa for beslutning om tomme lægter

Når FC København onsdag skal forsøge at vende 0-1 til samlet sejr i returkampen i Europa Leagues ottendedelsfinaler mod Istanbul Basaksehir, bliver det for tomme tribuner i Parken.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har slået fast, at kampene skal spilles uden tilskuere, uanset at der i eksempelvis Danmark er åbnet op for tilskuere under visse coronarestriktioner.

Den beslutning forstår FCK-anfører Carlos Zeca ikke noget af.

- Der står meget på spil, og det bliver uden tvivl en spændende kamp. Men det er virkelig problematisk, at vi ikke får lov til at have vores tilskuere i ryggen, siger Zeca til klubbens hjemmeside.

- Den beslutning fra Uefas side giver ingen mening, når tyrkerne havde tilskuere på stadion i den første kamp i Istanbul lige inden coronapausen - og vi siden har vist, at vi kan håndtere at have tilskuere på stadion i Danmark.

FCK havde mere end 7000 tilskuere til et par af sæsonens sidste hjemmekampe i 3F Superligaen, som fulgte restriktionerne fra myndighederne.

FCK skriver, at man har forsøgt at rette henvendelse til Uefa for at få dem til at overvejen muligheden for tilskuere, når de danske myndigheder giver lov til det, men det har Uefa ifølge FCK ikke ønsket at gøre.

Kampen mod Istanbul Basaksehir spilles klokken 18.55.