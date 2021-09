Zanka tager et år hos Thomas Frank i Brentford

Det vrimler med danskere i Brentford, og nu kommer der én mere.

På sin hjemmeside skriver Premier League-klubben, at Mathias "Zanka" Jørgensen er ny Brentford-spiller efter at have skrevet under på en etårig kontrakt.

Den indeholder desuden en option på endnu et år, som Brentford kan udnytte.

31-årige "Zanka" har senest været at finde i tyrkiske Fenerbahce, hvor han i sidste uge fik sin kontrakt ophævet. Forsvarsspilleren skifter dermed til Brentford på en fri transfer.

London-klubben har danske Thomas Frank som cheftræner og adskillige danskere i truppen, herunder blandt andre Mathias Jensen, Christian Nørgaard og Mads Bech.

Mathias "Zanka" Jørgensen har tidligere gjort sig i Englands bedste fodboldrække. Fra 2017 til 2019 spillede han for Huddersfield i Premier League, som dog efterfølgende er rykket ned.

- Vi er glade for, at vi kan styrke vores hold og få en erfaren spiller med topkvalitet ind i gruppen. Det var især vigtigt, efter at Mads Bech pådrog sig en skade, siger Thomas Frank på Brentfords hjemmeside.

- "Zanka" kommer med masser af erfaring fra forskellige ligaer og en masse landskampe. Han har også spillet i Premier League tidligere. Den erfaring og de lederevner er især vigtige, og det er fantastisk at få ham ind.

"Zanka" var med i den danske trup ved sommerens EM-slutrunde, men var ikke udtaget til Danmarks seneste VM-kvalifikationskampe. I alt er han noteret for 35 optrædener på landsholdet.

Ud over Fenerbahce og Huddersfield har "Zanka" spillet for FC København i flere omgange - senest i sidste sæson på en lejekontrakt - samt hollandske PSV Eindhoven og tyske Fortuna Düsseldorf.

Brentford er i gang med sin første sæson i Premier League efter oprykning og ligger efter tre kampe på en tiendeplads.