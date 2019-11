Zanka om militærhyldest: Ved ikke hvad jeg skulle have gjort

Forsvarsspilleren forklarer, at han 45 minutter før en kamp for sin tyrkiske klub Fenerbahce fik udleveret en trøje.

Fodboldspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen er havnet i et mediemæssigt stormvejr, efter at danskeren for tre uger siden deltog i en hyldest af det tyrkiske militær.

Af sine holdkammeraterne blev han forklaret, at trøjen hyldede det tyrkiske militær.

- Jeg vidste godt, at det her var et stort dilemma. Men det er svært at skulle nå at tage den helt korrekte beslutning på 45 minutter på vej ind til kamp.

- Der var så mange ting at tænke på, før jeg kunne beslutte mig for den rigtige måde at gøre det på, siger Mathias "Zanka" Jørgensen til DR Sporten.

Den danske landsholdsspiller blev efterfølgende på sociale medier udsat for kritik for at trække i trøjen. Nogle mener, at "Zanka" Jørgensen burde have nægtet.

Forsvarsspilleren har selv tænkt situationen igennem igen og igen, men er ikke blevet meget klogere.

- Selv på nuværende tidspunkt er jeg ikke kommet frem til nogen klar konklusion på, hvordan jeg skulle have gjort det anderledes, siger han.

Mathias "Zanka" Jørgensen afviser dog, at han har vægtet penge højere end principper.

- Penge har ikke betydet noget i den her situation. Jeg vidste godt, at der var kulturforskelle. Det er der alle steder.

- Men hvis man mener, at jeg skulle have forudset en storpolitisk situation, som foregår på verdensplan, så synes jeg måske, det er lidt meget at bede en professionel sportsudøver om, siger han.

Landsholdsspilleren har efterfølgende vendt situationen med sin tyrkiske arbejdsgiver, og han regner ikke med, at han bliver sat i en lignende situation igen.