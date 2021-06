Zanka går uvis fremtid i møde efter sommerens EM

- Det er et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke engang selv. Som hele aftalen er skruet sammen, så vender jeg tilbage til Fenerbahce denne sommer efter EM og selvfølgelig også noget ferie, og så skal der træffes en beslutning.

- Der kommer en ny træner dernede, og der er ingen, der ved, hvad beslutningen bliver dernede, og det er trods alt dem, der skal træffe den, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Jeg tror, det er en ny træner, der bestemmer hvad og hvor, og så må jeg tage den derfra. Der er ikke nogen grund til at stå og gisne om det nu, siger han.

Efter en svingende sæson for FCK nåede Mathias "Zanka" Jørgensen med nogle gode præstationer at spille sig ind på det danske EM-hold på 26 spillere.

- Det er ikke første gang, at jeg står i en situation, hvor nogle vil mene, at jeg er med på et af de yderste mandater.

- Ved den seneste VM-slutrunde i 2018 var det nogenlunde det samme, og der endte jeg med at spille en rigtig stor rolle.

- Jeg ved, at ting nogle gange ændrer sig i løbet af en slutrunde. Andre gange sker det ikke, og så er det ofte et udtryk for, at det går rigtig godt. Det er begge glædelige nyheder, siger han.

På et tidspunkt røg han på bænken i FCK, og det gjorde EM-pladsen tvivlsom.

- Når man ikke spiller af den ene eller anden grund i FCK, så skal man selvfølgelig heller ikke være med på landsholdet.

- Men det gjorde måske, at jeg fik et lille los i røven og gjorde tingene på en lidt anden måde efterfølgende, siger han.

Stopperen ændrede sit fokus og begyndte at spille bedre.

- For mit vedkommende, når jeg har været i FCK, har jeg været meget fokuseret på, at det hele fungerer. Om holdet, klubben og alt fungerer. Der lå for meget af mit fokus.

- Jeg koncentrerede mig for meget om holdet i stedet for mig selv, og det fungerede ikke.

- Da jeg skiftede fokus, så siger jeg ikke, at jeg spillede blændende, men præstationerne kom op i det lag, jeg har været vant til over lang tid, forklarer Mathias "Zanka" Jørgensen.

Lørdag aften klokken 18 skal Danmark spille sin første EM-kamp mod Finland i Parken i København.