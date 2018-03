Zanka finder sig til rette i en nuanceret Premier League-drøm

Den 27-årige forsvarsspiller peger på, at det kræver meget hårdt arbejde at være med på det niveau.

Men selv om det hårde arbejde tærer på ham, har det indtil videre båret frugt, og han har været en usædvanligt stabil spiller for Huddersfield.

Han er således den eneste markspiller i Premier League, som har spillet samtlige minutter indtil videre i denne sæson.

- Det er helt sikkert positivt, og det var også hele idéen med at tage et karrierevalg, som måske var lidt uventet.

- Jeg vil ikke sige, at det var uortodokst, fordi det trods alt stadig er Premier League, men det var et større sats, som jeg brugte lang tid på at vurdere, siger "Zanka".

At spille fast i Premier League har sat sine spor hos midtstopperen, der mener, at han har forbedret sig siden tiden i Superligaen.

- Der bliver stillet nogle krav til, at man rykker sig, så jeg tror bare generelt, at jeg er blevet et nøk bedre til alt, siger forsvarsspilleren.

Mathias "Zanka" Jørgensen var ikke den eneste dansker, der skiftede til Huddersfield i sommerens transfervindue.

Målmanden Jonas Lössl skiftede også til "Terriers", hvor Philip Billing har spillet siden 2013, da han ankom som ungdomsspiller.

Den lille danske enklave har været med til, at "Zanka" også føler, at han er faldet til uden for banen.

- Det gør selvfølgelig en kæmpe forskel. Jeg har kendt Jonas (Lössl, red.), siden jeg var 18 år, og vi har altid haft det rigtig godt sammen.

- Så det har været en kæmpe hjælp, at jeg har kunnet besøge Jonas og familien, og at de har kunnet passe min hund, så jeg har sluppet for at tænke på, hvad den skal lave, når jeg er på landsholdssamling.

- Og med Philip har jeg kunnet tage ham lidt under vingerne og lære ham lidt om, hvordan det er at være fodboldspiller, siger Mathias "Zanka".

De tre danskere og Huddersfield befinder sig i den tætte kamp om nedrykning. De ligger på 15.-pladsen og har tre point ned til nedrykning.