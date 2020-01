Zanka bliver udlejet fra Fenerbahce til Fortuna Düsseldorf

Den danske landsholdsspiller Mathias "Zanka" Jørgensen skal i resten af sæsonen tørne ude i Bundesligaen i Tyskland.

Fredag meddelte den tyske klub Fortuna Düsseldorf således, at den danske forsvarsspiller er lejet i tyrkiske Fenerbahce.

Ifølge Fortuna Düsseldorfs hjemmeside er der tale om en lejekontrakt for resten af den nuværende sæson.

Mathias "Zanka" Jørgensen skiftede i sommeren 2019 fra engelske Huddersfield til Fenerbahce, hvor han indgik en treårig kontrakt med option på yderligere et år.

- De sidste timer har været meget hektiske, men jeg er glad for at være ankommet til Fortuna. Jeg har fået et virkeligt professionelt indtryk af Lutz Pfannenstiel og Uwe Rösler (henholdsvis sportsdirektør og træner, red.) i vores første samtaler.

- Jeg vil gøre min del og arbejde hårdt for at sikre, at klubben kommer over nedrykningsstregen og bliver i Bundesligaen, siger Mathias "Zanka" Jørgensen til den tyske klubs hjemmeside.

Fortuna Düsseldorf ligger sidst i Bundesligaen med 15 point ligesom Paderborn, og i Fortuna Düsseldorf ser sportsdirektør Lutz Pfannenstiel frem til at blive forstærket i resten af sæsonen.

- Vi har hele tiden sagt, at vi indtil slutningen af transferperioden ville holde øjnene åbne for at finde en vigtig handel. Det var tilfældet med Zanka. Han er en central forsvarsspiller med styrke i hovedspillet og tacklinger, siger Düsseldorfs sportsdirektør.

"Zanka" er en del af den danske landsholdstrup, der til sommer skal spille EM-slutrunden, hvor Danmark skal spille alle gruppekampe i København.

Mathias "Zanka" Jørgensen har været på bænken i de to seneste ligakampe for Fenerbahce, hvor han i denne sæson er noteret for to ligamål og en scoring i en pokalkamp.

I forbindelse med en ligakamp mod Denizlispor 20. oktober sidste år optrådte danskeren med resten af Fenerbahce-truppen under opvarmningen i en t-shirt, der hyldede det tyrkiske militær.

Det blev hurtigt en kontroversiel historie, da det på tidspunktet blev tolket som en form for propaganda for landets militære aktioner og invasion af Syrien.

I alt er han noteret for 19 kampe i den tyrkiske storklub, som han kom til, efter at Huddersfield rykkede ud af Premier League.

Mathias "Zanka" Jørgensen kom til FC København i 2007 fra Østerbro-klubben B93, og i 2012 gik turen til hollandske PSV Eindhoven.

Han vendte tilbage til FC København to år senere, og blev så i 2017 solgt til Huddersfield.

Mathias "Zanka" Jørgensen er noteret for 28 landskampe for Danmark, og han har scoret to mål i landsholdstrøjen.