Zanka: Irland spiller på samme manér som Gibraltar

Det danske fodboldlandshold havde ikke de store problemer med at slå Gibraltar fredag aften.

Mathias "Zanka" Jørgensen mener, at der er visse ligheder mellem Gibraltar og Irland, og det handler om måden, de to lande spiller fodbold på.

- Irland spiller også på den slags manér. Omvendt er irerne en del bedre individuelt, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

Fenerbahce-spilleren understreger, at der er niveauforskel på Irland og Gibraltar, men han mener, at der er ligheder mellem de to lande.

- Irerne spiller på kontra og dødbolde. Det er ikke noget negativt. Det er bare en måde at spille på, siger den danske stopper.

Med en sejr eller blot uafgjort vil Danmark indløse billet til EM-slutrunden næste sommer.

- Jeg ser det som en kamp, som vi er godt stillet til. Det er ikke første gang, at vi spiller sådan en kamp.

- Og vi præsterer generelt rigtig godt under pres. Så vi er alle sammen fortrøstningsfulde, siger han.

I november 2017 spillede Danmark en afgørende kamp ude mod Irland om at komme til VM i 2018, og dengang vandt danskerne med 5-1.

At Danmark denne gang kan nøjes med uafgjort, er ikke noget, som man taktisk kan gå efter fra start, mener Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Nej, jeg tror ikke, at vi kan spille efter uafgjort. Men det gør en forskel på, hvordan kampbilledet bliver i de sidste ti minutter eller kvarter, hvis det er tæt, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

I sejren over Gibraltar startede Christian Gytkjær inde som frontangriber, og han leverede et enkelt mål.

- Jeg skulle have scoret i første halvleg. Men jeg fik lavet en i anden halvleg, og det var det vigtigste som angriber. Nu har jeg scoret stabilt over lang tid, så det er dejligt.

- Mere vil have mere, og specielt friløberen skulle jeg have sat. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har brændt sådan en.

- Og så manglede jeg lige en tånegl på et par indlæg, men jeg spillede mig op i anden halvleg og er glad for, at jeg fik prikket en ind, siger Gytkjær.

Han mener, at storsejren var en god optakt til mandagens kamp.

- Kroppen har det fint. Alle på dette niveau er vant til at spille mange kampe, så det burde ikke være noget problem, siger han.

Om landstrænerteamet Åge Hareide og Jon Dahl Tomasson giver genvalg til Gytkjær, er ikke noget, angriberen vil spekulere over endnu.

- Jeg forventer sgu aldrig at spille på landsholdet. Vi må se, hvad Åge og Jon vælger. Det er lidt for tidligt at tænke på det nu.

- Der er god og sund konkurrence, og det er vigtigt for Danmark, at flere af os er begyndt at score mål - også i ligaerne. Konkurrencen er med til at løfte os alle sammen, siger Gytkjær.