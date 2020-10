Zanka: FCK-dna overlever fyring af Ståle Solbakken

Ståle Solbakken, som var med til at få "Zanka" tilbage til FC København, blev lørdag fyret, og i stedet fungerer Hjalte Bo Nørregaard som midlertidig cheftræner.

Mathias "Zanka" Jørgensen, der senest optrådte for FCK i 2017, fortæller, at fyringen af Solbakken kom bag på ham.

- Jeg var overrasket i den forstand, at Ståle stod i en god situation efter at have leveret i så mange år.

- Men det er ikke fordi, klubbens værdier eller dna ændrer sig, fordi Ståle ikke længere står i spidsen, siger han.

Han tilføjer, at Ståle Solbakken betød noget i forhold til beslutningen om at skifte til FCK, men han understreger:

- Jeg skrev kontrakt med FC København ikke med Ståle Solbakken.

"Zanka" har efter fyringen af Solbakken været i kontakt med nordmanden.

- Nu var det ham, jeg lavede aftalen med, så vi har lige vendt tingene. Men uanset hvad der sker i vores karrierer, er vi i kontakt.

- Men det (fyringen, red.) ændrer ikke på det, jeg er kommet for at gøre her, siger Mathias "Zanka" Jørgensen, som er glad for at være vendt hjem til hovedstadsklubben.

Han kender den nye træner fra banen, da de i flere år spillede sammen i FCK.

- Hjalte har sin måde at spille fodbold på. Selvfølgelig med uddannelse i FCK-systemet. Hans tilgang er måske en lille smule mere moderne og ny.

- Det skal vi se, om vi kan få ind i holdet, siger Mathias "Zanka" Jørgensen.

FCK møder søndag AaB i parken.