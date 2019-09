Zanka: Bendtner skal vise sig som en voksen mand i FCK

Nicklas Bendtner skiftede mandag kort før midnat til FC København på en aftale for resten af året, og det var tirsdag et samtaleemne på landsholdet.

Den tidligere FCK-spiller Mathias "Zanka" Jørgensen ser det som et spændende skifte, hvor Bendtner skal præstere og vise modenhed på kort tid i sin barndomsklub.

- Det er en super fed mulighed for Nicklas. Sammenholder man det med de skadesproblemer, som FCK har, så er det en mulighed.

- Det er en mulighed, som jeg er super glad for, at han får. Og så må han vise, at han er blevet en voksen mand, siger Mathias Jørgensen.

Den danske landsholdsspiller tror, at Bendtner vil gøre alt for at undgå at floppe i FCK.

- Nicklas skal vise, at han stadig besidder det talent, som vi alle sammen ved, at han har. Og som på et tidspunkt gjorde, at folk tænkte ekstremt store tanker om ham.

- Det bliver spændende at følge med i. Hvis der er et sted, som Nicklas virkelig ikke vil skuffe i, så er det i FCK, siger stopperen.

Tidligere har Bendtner trænet lidt med i FCK, men det var en anden situation, hvor et klubskifte aldrig blev aktuelt.

- Nu har Nicklas kniven for struben et sted, han kalder for sit hjem og virkelig ikke vil mislykkes.

- Og jeg tror, der er stor mulighed for, at vi ser den allerbedste udgave af Nicklas som person i København, for det er der, han hører hjemme og har de fleste af sine venner, siger Mathias Jørgensen.

Han mener, at Bendtner er lige præcis sådan en spidsangriber, som FCK tidligere har brugt.

- Ved indlæg fra kanterne og med hans styrke i feltet. Samt hans evne til at suge boldene til sig, dele dem ud og søge nye positioner.

- Det er længe siden, han har spillet fodbold. Han er ikke i en tilstand, hvor han kan bidrage fra dag et, så han har travlt, hvis han skal sætte et aftryk på fire måneder.

- Måske har det lige så meget noget at gøre med, at han skal vise, at han vil det både på træningsbanen og udenfor. Og så må vi se, hvad der sker efter nytår, siger Mathias Jørgensen.

Selv er Mathias Jørgensen denne sommer skiftet fra Huddersfield i England til tyrkiske Fenerbahce, hvor han har fået fuld spilletid i de første tre kampe.

Han overvejede på intet tidspunkt at skifte tilbage til dansk fodbold.

- Nej, jeg havde masser af muligheder for at blive ude og for at tage af sted tidligere, end jeg endte med at gøre. Jeg ventede på en mulighed for at få lov til at spille i en klub af en vis størrelse.

- Det gjorde mig ikke noget, at klubben lå uden for Europas fem største ligaer, siger han.