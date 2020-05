Yussuf Poulsen stråler med mål og assister i jubilæum

Skulle Mainz søndag fokusere på noget positivt, måtte det være, at det ikke gik lige så galt som sidst mod RB Leipzig. I november i Leipzig blev det 0-8, og søndag eftermiddag tabte Mainz revanchekampen hjemme med 0-5.

Med storsejren, der blev grundlagt af et Timo Werner-hattrick, er Leipzig tilbage på Bundesligaens tredjeplads.

Også danske Yussuf Poulsen var i centrum. Han fejrede jubilæum, da han som klubbens første spiller rundede 250 kampe og markerede det med sit femte ligamål i sæsonen samt to assister. Endda med anførerbindet på.

Man frygtede ellers en udskiftning, da Poulsen allerede efter et kvarter måtte modtage længere tids behandling for en skade, men den 25-årige angriber kom på benene igen.

Fem minutter senere - halvvejs i første halvleg - skabte han plads til sig selv foran mål og headede Marcel Sabitzers indlæg i mål til 2-0.

Knap et kvarter senere var rollerne byttet om. Ad to omgange forsøgte Poulsen sig som assistmager i samme angreb, og i den sidste situation serverede han perfekt for Sabitzer, der følte bolden op i hjørnet til 3-0.

Der stod Leipzig på det meste i halvlegen, og allerede efter ti minutters spil havde spidsen Timo Werner sendt udeholdet i front.

Leipzig kunne have ført større end 3-0 ved pausen. Blandt andet Yussuf Poulsen havde en stor afbrænder.

Det blev det 4-0 kort inde i anden halvleg. Efter en mønsterangreb fik Timo Werner en perfekt servering foran mål, og han scorede nemt sit andet mål.

Et kvarter før tid fuldendte Werner sit hattrick. Fra banens midte sendte Yussuf Poulsen en perfekt bold i dybden, og Werner løftede bolden over målmanden til 5-0.

Leipzig havde chancer til at kopiere efterårets sejr på 8-0, men denne gang slap Mainz for yderligere ydmygelse.

Med sejren stryger Leipzig igen forbi Bayer Leverkusen (53 point) og Mönchengladbach (52) og ligger nu på tredjepladsen med 54 point. Bayern München og Borussia Dortmund fører an med henholdsvis 61 og 57 point.

Tidligere søndag skuffede Schalke 04 stort, da hjemmekampen mod Augsburg blev tabt med 0-3.

Schalke ligger nummer otte langt fra top-5, mens Augsburg tog et vitalt skridt væk fra nedrykningsstregen til en aktuel 12.-plads.