Yussuf Poulsen scorer to gange i Leipzigs pokalsejr

RB Leipzig skal spille kvartfinale i den tyske pokalturnering, DFB Pokal.

Det står klart, efter at Yussuf Poulsen og co. onsdag slog Bochum fra 2. Bundesliga med 4-0. Den danske landsholdsspiller stod selv for Leipzigs to sidste mål, der lukkede kampen endeligt i anden halvleg.