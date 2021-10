Yussuf Poulsen får frontpladsen mod Moldova

Mod Moldova har landstræner Kasper Hjulmand valgt at spille med en firebackkæde i stedet for en trebackkæde. Det giver plads til flere spillere længere fremme på banen.

I marts vandt Danmark 8-0 over Moldova med et reservehold, men denne gang får den tidligere sovjetrepublik lov til at møde, hvad der kan ligne Danmarks nok stærkeste hold.

Det bliver således med Kasper Schmeichel og Simon Kjær og resten af de danske profiler i startopstillingen.

Det nok mest opsigtsvækkende i opstillingen er, at Christian Nørgaard får chancen på den centrale midtbane sammen med Pierre-Emile Højbjerg og Thomas Delaney.

I forhold til Danmarks seneste kamp mod Israel i september er Nørgaard den eneste nye spiller - han erstatter midtstopperen Joachim Andersen.

Formår danskerne at leve op til favoritværdigheden og snuppe tre point med til samlingen, står Danmark med tre matchbolde for at kvalificere sig til VM. Den første vil i så fald være mod Østrig på tirsdag i Parken.

Danmark stiller op som følger til lørdagens kamp i Moldovas hovedstad (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joakim Mæhle - Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Christian Nørgaard - Andreas Skov Olsen, Yussuf Poulsen, Mikkel Damsgaard.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) stiller Moldova op i en 4-5-1-formation, men det danske landshold er forberedt på, at der sagtens kan være tale om en formation, hvor der er endnu flere spillere i forsvarskæden.

Opgøret i Chisinau begynder klokken 20.45 dansk tid - 21.45 lokal tid.