Yussuf Poulsen: Jonas Wind giver landsholdet nyt værktøj

Landsholdsspilleren Yussuf Poulsen er imponeret af Jonas Wind, som i løbet af sine fem første A-landskampe har fået sat et tydeligt aftryk og scoret tre gange.

- Han har spillet et par kampe og gjort det rigtig godt. Han er lidt en anden type angriber, end vi tidligere har spillet med. Han går meget ned i mellemrummet og spiller meget med ryggen til mål længere tilbage i banen.

- Han har et godt samarbejde med Christian Eriksen centralt i banen, og Jonas har gjort det rigtig godt i de kampe, han har spillet. Det er kun godt for holdet, at vi får en spiller ind, der præsterer på den måde, siger Yussuf Poulsen.

Jonas Wind bidrog med både et mål og en assist, da Danmark torsdag vandt 2-0 ude over Israel i VM-kvalifikationen.

Superligaspillerens præstation var efterfølgende genstand for mange positive ord i klummer skrevet af fodbold- og sportsredaktører i de største danske medier, der også gav Wind topkarakter for sin præstation i Tel Aviv.

Med Jonas Wind har Danmark nu fået en ny førsteangriber på landsholdet, lød en tværmediel konklusion.

Helt så sort-hvidt ser landstræner Kasper Hjulmand dog ikke på det.

- Jeg vil ikke kalde Jonas Wind førsteangriber. Der er ikke nogen førsteangriber, førstemidtbane eller førsteforsvarer. Men jeg er selvfølgelig rigtig glad for Jonas' indtræden på holdet. Kombineret med de andre typer, der er på holdet, så har han spillet nogle fine kampe.

- Men Kasper Dolberg var for eksempel også fantastisk i de to første landskampe, han spillede i efteråret, inden han blev skadet og fik coronavirus. Og så har vi også en Andreas Cornelius, der kan blive klar, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren peger også på, at Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite ofte har spillet spidsangriber i deres karriere, selv om de primært bruges på landsholdets kanter.

Også den tidligere FC Nordsjælland-bomber Marcus Ingvartsen er en del af den landsholdstrup, som søndag spiller VM-kvalifikationskamp mod Moldova i Herning.