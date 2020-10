Yussuf Poulsen: Der er ingen grund til at kvitte Leipzig

Den danske landsholdsspiller trives i klubben og byen, og lørdagens kontraktforlængelse til 2024 skal ses som et udtryk for, at der næppe er nogen klubber, der kan tilbyde danskeren en mere interessant pakke.

Der er ingen grund til at forestille sig Yussuf Poulsen spille andre steder end i tyske RB Leipzig.

- Så længe klubben kan tilbyde mig det samme, som jeg kan tilbyde klubben, så er der ingen grund til, at vi ikke skulle fortsætte samarbejdet.

- I og med at jeg stadig er en del af truppen, og at jeg spiller på højeste niveau i toppen af Bundesligaen og spiller i Champions League, så kan jeg ikke se, hvorfor jeg skulle skifte, siger Yussuf Poulsen.

Han er kamprekordholder i den tyske topklub, som han har repræsenteret siden skiftet fra Lyngby i 2013. Opfylder han sin nye kontrakt, vil han have været i klubben i 11 år.

Det er de færreste forundt i en moderne fodboldverden, hvor spillere flittigt skifter klub i jagten på penge og succes - eller af nød for at få spilletid.

- Jeg har da tænkt over, at jeg kommer til at være i Leipzig længe. Jeg kom i 2013, og jeg har forlænget til 2024, og det er skide lang tid.

- Jeg er et sted, hvor jeg kan udfolde mine sportslige mål, samtidig med jeg spiller, og jeg har det godt, så jeg behøver ikke flytte noget andet sted hen for at jagte de ting, siger Yussuf Poulsen.

Han kender ikke selv til, at han skulle have været jagtet af andre klubber, mens han har spillet i Leipzig.

- Jeg er kedelig på det punkt. De fleste journalister prøver at sende mig til alle mulige klubber i hvert eller hvert andet transfervindue.

- Det kan godt være, at der har været interesse fra nogle klubber, men det er ikke noget, jeg har behøvet at høre noget om, for jeg er glad, der hvor jeg er, siger landsholdsangriberen.