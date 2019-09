Ydmyg Bendtner vil gøre sig fortjent til lang aftale i FCK

En ydmyg Bendtner slår fast, at han er helt med på, at det er op til ham selv at gøre sig fortjent til en længerevarende kontrakt med de danske fodboldmestre.

- Jeg ønsker, at kontrakten skal forlænges, men det kræver af mig, at jeg viser noget i de her fire måneder.

- Jeg skal bevise mig selv overfor Ståle (FCK-manager Ståle Solbakken, red.) og klubben. Jeg håber at kunne spille mig til en længere kontrakt, siger Nicklas Bendtner på onsdagens pressemøde.

Angriberen væltede sig ikke i tilbud i den sidste del af det netop overståede transfervindue.

Men han fortæller, at han takkede nej til nogle økonomisk mere lukrative tilbud fra nogle oversøiske klubber i starten af vinduet.

Den sportslige udfordring var det vigtigste for ham.

- Jeg er sikker på, at jeg med opbakning fra Ståle og medspillere kan lykkes. Skridt for skridt skal jeg mere ind i tingene og bidrage i de kommende 24 kampe. Så sidder jeg forhåbentlig her igen i januar, siger den nyslåede FCK-angriber.

Flere spørgsmål på pressemødet drejede sig om Bendtners eskapader i det københavnske natteliv. Og om den megen virak væk fra fodboldbanen, der i det hele taget har fyldt en stor del i fortællingen om Bendtners karriere.

En rolig og fattet Bendtner slår fast, at man ikke behøver være nervøs for at se ham på afveje igen. Han vil fokusere på sin karriere i FCK, sin søn og sin kæreste.

Ståle Solbakken blev også spurgt om, hvor meget Bendtners eskapader uden for banen har fyldt.

Angriberen afsonede i begyndelsen af året en voldsdom. Den norske manager pointerer, at alt blev taget i betragtning, inden FCK valgte at skrive under på en kontrakt med Bendtner.

- Dame N'Doye (FCK-angriber, red.) sagde meget rammende, at alle fortjener en ny chance - særligt en ven af huset, siger Ståle Solbakken.

Bendtner kom til FCK fra Rosenborg. Hverken den norske klub, FCK eller Bendtner ønsker at fortælle noget om økonomien i aftalen.