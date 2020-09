Yderligere tre PSG-spillere har coronavirus

Onsdag meddelte den franske klub, at tre spillere var smittet med coronavirus. Torsdag er tre nye smittet.

Coronavirusset spreder sig i Paris Saint-Germains trup.

Torsdag skriver den franske fodboldklub på sin hjemmeside, at tre spillere er konstateret smittet i den seneste testrunde.

Udmeldingen kommer i kølvandet på en lignende melding onsdag. Her oplyste PSG ligeledes, at tre spillere var smittet. Ifølge flere medier var der tale om Neymar, Angel Di Maria og Leandro Paredes.

Paris Saint-Germain oplyser ikke, hvem der er blandt de tre smittede torsdag, ligesom klubben heller ikke har bekræftet, om de tre førnævnte var de smittede onsdag.

Allerede mandag skrev klubben på sin Twitter-profil, at to spillere fra klubben var blevet testet positiv for coronavirus.

De franske mestre er ikke det eneste hold fra den bedste franske fodboldrække, der kan melde om positive coronaprøver. I de seneste uger er spillere fra Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier ligeledes blevet testet positiv for virusset.

Det betød blandt andet, at ligakampen mellem Marseille og Saint-Etienne, der skulle være spillet 21. august, blev udsat.

Ligue 1 er modsat de andre store ligaer i Europa allerede begyndt, da ligaen ikke blev spillet færdig i sidste sæson.

PSG spiller dog først sin første ligakamp 10. september, da holdet spillede Champions League-finale mod Bayern München 23. august.

Den kamp endte med et 0-1-nederlag til de tyske mestre.