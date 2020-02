Jan Ø. Jørgensen skulle have deltaget i næste uges German Open, som er blevet aflyst på grund af frygt for coronavirus.

Artiklen: Yderligere to badmintonturneringer bukker under for virus

Yderligere to badmintonturneringer bukker under for virus

Badmintonturneringen German Open, der skulle være afviklet 3. til 8. marts, er blevet aflyst, mens Polish Open er blevet udskudt fra 26. til 29. marts.

Det skriver Det Internationale Badmintonforbund (BWF) på sin hjemmeside.

De to OL-kvalifikationsturneringer er dermed de seneste ofre for frygten for det potentielt dødelige coronavirus.

Jan Ø. Jørgensen, Hans-Kristian Vittinghus og herredoublen med Kim Astrup /Anders Skaarup samt yderligere fire doublekonstellationer skulle have deltaget i turneringen i Tyskland.

Det er endnu ikke besluttet, om man vil forsøge at flytte turneringen i Tyskland til et andet tidspunkt. Polish Open vil derimod blive flyttet til nye datoer, men kan ikke nå at blive afholdt inden for kvalifikationsperioden til OL i Tokyo.

Tidligere på ugen blev turneringen Vietnam International Challenge, som også gav point til OL-kvalifikationen, udskudt fra marts til juni, ligesom World Tour-turneringen China Masters, som skulle være spillet fra 25. februar til 1. marts, også er udsat.

Manglen på kvalifikationsturneringer til OL kan blive et problem for flere spillere. Blandt andet den kinesiske dobbelte OL-guldvinder Lin Dan, som mangler en del point for at sikre en OL-billet.