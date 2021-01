Yderligere to Australian Open-spillere har fået coronavirus

Uroen omkring grand slam-turneringen Australian Open fortsætter med under tre uger til turneringens start.

Tirsdag er yderligere to spillere, der er på deltagerlisten i turneringen, testet positive for covid-19. Derudover er en person med tilknytning til turneringen - det kunne for eksempel være en af spillernes trænere - også testet positiv i den seneste testrunde.