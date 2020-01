Xavi spøger i usikker trænersituation i Barcelona

Lørdag bekræftede klubbens tidligere storspiller Xavi at have mødtes med sportsdirektør i FC Barcelona Eric Abidal, og søndag fulgte nyhedsbureauet Reuters op med at fortælle, at også administrerende Barcelona-direktør Oscar Grau har deltaget.

Samtalerne skulle handle om at få 39-årige Xavi, der i øjeblikket er træner i klubben Al-Sadd i Qatar, til at tage over som Barcelona-træner.

Ifølge AFP bekræfter sportsdirektør i Qatar-klubben, Muhammad Ghulam Al-Balushi, ifølge mediet BeIN, at der forhandles.

- Jeg vil ikke afvise, at der er forhandlinger, og alle taler om det, men jeg kan fastslå, at Xavi i øjeblikket er i Al-Sadd, citeres sportsdirektøren for at sige.

Ifølge Reuters er intet dog afklaret i den spanske storklub, som senest tabte sin Super Cup-semifinale i Saudi-Arabien mod Atlético Madrid.

Det har øget presset på Barcelona-træner Ernesto Valverde ikke mindst i de spanske medier de senere dage.

I øjeblikket er Valverde stadig Barcelona-træner, og ifølge Reuters' kilde vil Valverde også stå i spidsen for holdet, når der trænes mandag.

Lørdag lagde Xavi ikke skjul på, at ambitionerne går i retning af at blive Barcelona-træner, men ifølge AFP vil den tidligere storspiller ikke tage over midt i sæsonen.

Lørdag kommenterede Xavi de tiltagende rygter.

- Jeg respekter Barcelona, og jeg respekterer Valverde, og jeg passer mit arbejde her og fokuserer på Al-Sadd. Ja, Abidal er min ven, og jeg har mødt ham mange gange.

- De var her for at tale med mig, og vi kom ind på mange ting. Jeg kan ikke bekræfte ret meget ud over, at jeg mødtes med Abidal, og at han er min ven, men jeg kan ikke skjule, at det er min drøm at træne Barcelona, sagde Xavi.

Ifølge AFP er det stadig muligt, at forhandlinger vil foregå i de nærmeste dage, men det er et lige så muligt scenarie, at det hele udskydes, til efter den nuværende sæson er færdigspillet.

I Barcelona er der præsidentvalg i 2021, og Xavi kan være en brik i det spil, vurderer avisen El Pais.

- Det er en vanskelig situation. Accepterer Xavi, kommer han til at fungere under en skrøbelig ledelse, da der er valg i 2021. Siger han nej, så kan han blive kritiseret for at afvise at vende hjem, skriver El Pais.

Barcelona og rivalerne Real Madrid har hver 40 point i toppen af Primera Division efter 19 runder.

Xavi havde en lang spillerkarriere som profil i Barcelona, hvor han opnåede 855 kampe og et hav af titler.