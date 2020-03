Xavi lægger planer og drømmer om Barcelona-comeback

Det fortæller den tidligere midtbanegeneral i den spanske storklub i et interview søndag i den spanske avis La Vanguardia.

Xavi Hernandez er klar med en plan, til hvis han på et tidspunkt kommer til at stå i spidsen for FC Barcelona, som han i mange år spillede for.

- Jeg er åben om, at jeg vil tilbage til Barcelona og er meget spændt, siger Xavi i interviewet ifølge AFP.

Han forestiller sig blandt andet, at et par tidligere Barcelona-profiler skal være en del af klubben, hvis han vender tilbage.

- Jeg vil gerne arbejde med folk, jeg tror på, og som er loyale. Det kunne være Carles Puyol, der tidligere var anfører, og Jordi Cruyff (søn af Johan og tidligere Barcelona-spiller, red.), en rigtig god forretningsmand med en masse erfaring som sportslig leder.

FC Barcelonas forår har været præget af intern uro. Spillerne skulle angiveligt være utilfredse med ledelsen.

Men med et eventuelt Xavi-comeback medfølger der ikke et ultimatum om en total udskiftning på ledelsesgangene fra spanieren.

- Det vil ikke være definitivt, men jeg ville insistere på, at jeg vil have harmoni i klubben. Jeg ved ikke, om det er muligt. Jeg har ikke noget imod nogen fra klubben, og jeg har ikke et dårligt forhold til (klubpræsident Josep Maria, red.) Bartomeu, siger Xavi, der til daglig er cheftræner i klubben Al-Sadd i Qatar.

Spanieren takkede nej, da han tidligere på året blev tilbudt cheftrænerjobbet i Barcelona efter fyringen af Ernesto Valverde. Begrundelsen var, at han ikke var klar til at tage over.

Nu har piben altså fået en lidt anden lyd. Xavi har da også gjort sig tanker om den spanske storklubs trup.

- Det meste af holdet ser fremragende ud. Der er en rigtig god kerne af spillere. Jeg ville hente angribere ind som Neymar. Jeg ved ikke, om han vil passe ind socialt, men fodboldmæssigt er jeg ikke i tvivl om, at han vil være et fantastisk køb, siger Xavi.

Quique Setien tog over efter Valverde som cheftræner i Barcelona. Klubben indtager førstepladsen i Primera Division med to point ned til Real Madrid, mens fodbolden ligger stille på grund af coronavirus.