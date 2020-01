Wozniackis hittingpartner: Man kan mærke at hun er glad

I en podcast siger hittingpartner, at Wozniacki-lejren håber, at danskeren gør det godt i afskedsturnering.

Det er en glad og fokuseret Wozniacki-lejr, der går ind til danskerens afskedsturnering, Australian Open.

Det fortæller en af den danske tennisstjerne Caroline Wozniackis hittingpartnere ved turneringen, den tidligere australske tennisspiller Jake Eames, til tennisprogrammet First Serve.

Sammen med en anden tidligere spiller, Greg Jones, har han ved de seneste to udgaver af Australian Open været en del af hendes træningshold, forklarer han.

Og stemningen er god inden Wozniackis kamp i første runde mod amerikanske Kristie Ahn natten til mandag dansk tid.

- Hun (Wozniacki, red.) virker i hvert fald meget glad lige nu. Altså, vi taler ikke så meget om det. Men hele holdet koncentrerer sig om at være til stede i øjeblikket og tage det kamp for kamp, siger Eames til radioprogrammet, der er sendt som podcast søndag.

- Men man kan mærke, at hun er meget glad. Hun blev gift sidste år, så det er virkelig en glad Wozniacki-lejr for tiden, og vi håber, at hun kan gøre det godt her.

Samtidig roser den tidligere australske spiller Wozniackis far og træner, Piotr, for at kende datteren godt og sørge for at holde hende mentalt på rette spor.

- Hendes fars øje for detaljerne er fantastisk. Som hendes far kender han hende selvfølgelig også rigtig godt, og han ved, hvordan hun reagerer i forskellige situationer, siger Eames til First Serve.

Wozniacki blev sidste år gift med den tidligere basketballspiller David Lee.

Hun har inden Australian Open sagt, at hun er klar til andre udfordringer og projekter end livet som toptennisspiller.

Men hun også har foreløbigt holdt kortene tæt til kroppen om, hvad fremtiden skal bringe.