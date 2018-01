Wozniackis finalemøde er specielt på flere måder

Når danske Caroline Wozniacki og rumæneren Simona Halep lørdag tørner sammen i Australian Open-finalen, kan vinderen for første gang i karrieren løfte et grand slam-trofæ.

Derudover er finalen en direkte duel om verdensranglistens førsteplads med Halep som den aktuelle etter.

Men finalen mellem de to er speciel på flere måder. For første gang står en grand slam-finale mellem to spillere, der begge har haft matchbold imod sig tidligere i turneringen.

Halep har endda stået i den situation to gange i de første seks kampe, hvilket aldrig før er sket for en grand slam-finalist.

I tredje runde afværgede hun tre matchbolde mod Lauren Davis fra USA, og i semifinalen overlevede hun yderligere to mod tyske Angelique Kerber.

Kerber er i øvrigt den seneste spiller, der har vundet en grand slam-turnering efter at have været nede med matchbold tidligere i turneringen. Det var i Melbourne for to år siden.

Wozniacki havde to matchbolde imod sig i anden runde, hvor hun i afgørende sæt vendte 1-5 til 7-5 i afgørende sæt mod kroaten Jana Fett.

Når Halep og Wozniacki træder ind på Rod Laver Arena, er det samtidig et møde mellem de to bedst seedede i turneringen.

Det er kun sket 16 gange tidligere i Australian Open. Senest skete det i 2015, da Serena Williams fra USA var topseedet og slog russeren Maria Sharapova.

Man skal 18 år tilbage for at finde et tilfælde, hvor den andenseedede slog den topseedede. Det var i 2000, da Lindsay Davenport fra USA besejrede schweizeren Martina Hingis.

Lørdagens finale begynder klokken 09.30.