Wozniacki vil spille afskedskamp efter fødsel

- Vi arbejder på, at kampen mellem Caroline og Serena bliver sidst i 2021, siger Mads Frederiksen, der er direktør for fSports Group, til avisen.

Caroline Wozniacki vil spille sin uofficielle afskedskamp, efter at hun har født.

Wozniacki stoppede karrieren efter Australian Open i januar sidste år.

Planen var, at hun skulle spille showkampen i Royal Arena med titlen "The Final One 2020" fire måneder senere, men coronapandemien skubbede begivenheden ad flere omgange.

Onsdag meddelte hun, at hun venter barn til sommer med sin mand, den tidligere basketballspiller David Lee.

- Kan ikke vente til at møde vores lille pige i juni, skrev Wozniacki på Twitter.

Men hun har ikke tænkt sig at aflyse af den grund ifølge arrangøren.

- Caroline har sagt, at hun nok skal være klar og glæder sig til at komme med et stort tak til alle de mange danske fans, som har bakket hende op igennem hele hendes karriere, siger Mads Frederiksen til B.T.

Caroline Wozniacki, der er blevet 30 år, lå 71 uger på verdensranglistens førsteplads.

Karrierens højdepunkt var Australian Open-triumfen i 2018 - danskerens eneste grand slam-titel.