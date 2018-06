Wozniacki uddeler æg og stormer videre i Paris

Andenseedede Wozniacki præsenterede 32-årige Parmentier for en god times tennislektion, inden lidt koncentrationssvigt til sidst resulterede i en sejr på 6-0, 6-3.

I indbyrdes kampe førte Wozniacki 3-1 inden opgøret. Parmentier vandt senest, men det skyldtes, at den danske Australian Open-vinder måtte trække sig med en skade ved WTA-turneringen i Istanbul

Danskeren kom fremragende fra land på det parisiske grus fredag, blandt andet takket være adskillige uprovokerede fejl fra Parmentier.

Samtidig spillede Wozniacki med både stabilitet og god længde på slagene, og hun diskede sågar op med flere flotte stopbolde i løbet af første sæt, som blev en voldsomt ensidig affære.

Den rådvilde franske kvinde kunne slet ikke finde vej gennem Wozniacki, og hun vandt blot seks bolde i første sæt, inden et ydmygende æg foran det franske publikum var en realitet.

22 minutters arbejde skulle der til for Wozniacki, inden hun kunne serve andet sæt i gang.

Det startede mere tungt for danskeren, som kom bagud 15-40 i egen serv, men den franske opblomstring var en kort fornøjelse.

Wozniacki holdt serv, brød Parmentier og satte kursen mod en knusende sikker plads i ottendedelsfinalen.

En kort regnvejrspause i danskerens serv lige efter fik ingen indflydelse på kampbilledet, hvor den rødhvide dominans fortsatte.

Især Wozniackis mange stopbolde, som hun ellers ikke er kendt for at excellere ret meget i, havde Parmentier meget svært ved at læse.

Franskmanden havde ganske enkelt ikke et eneste våben i sit repertoire, som kunne give Wozniacki problemer.

Nede 0-5 lykkedes det endelig Parmentier at holde sin serv, så hun undgik den totale ydmygelse, som to gange 6-0 ville have været.

Sløset spil fra Wozniacki gjorde, at franskmanden fik lov til at komme på 3-5, inden kampen blev lukket.

I ottendedelsfinalen venter russeren Daria Kasatkina. Hende har danskeren tabt to ud af tre kampe mod - begge nederlag er kommet i 2018.