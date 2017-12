Wozniacki takker nej til landsholdet i 2018

27-årige Wozniacki, der sluttede 2017-sæsonen af med triumfen i sæsonfinalen ønsker at fokusere på sin individuelle karriere og ikke mindst at vinde karrierens første grand slam-turnering.

Det danske Fed Cup-hold rangerer i tredjebedste kategori og skal spille om oprykning til næstbedste lag i april, men forfremmelse bliver svær uden Wozniacki, vurderer Thomas Kønigsfeldt.

Han har dog ikke droppet tanken om at få Wozniacki tilbage på landsholdet, og han skal drøfte denne mulighed med Wozniacki-lejren efter French Open.

Hvis Wozniacki ønsker at stille op ved OL i 2020 i Tokyo, skal hun i henhold til reglerne spille Fed Cup i 2019 og 2020.

I så fald ønsker næstformanden et Fed Cup-arrangement til Danmark.

- Så vil vi gå efter at få lagt et Fed Cup-arrangement i Danmark. DTF har 100 års jubilæum i 2020.

- Her vil det være perfekt for os at præsentere Caroline Wozniacki for et dansk tennispublikum og måske endda på hold med Clara Tauson, som vi betragter som et kæmpe talent, siger Kønigsfeldt.

Wozniacki indleder 2018-sæsonen ved WTA-turneringen i newzealandske Auckland i årets første uge.