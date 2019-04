Wozniacki taber WTA-finale til hårdtslående amerikaner

Den danske tennisprofil tabte i to sæt til amerikanske Madison Keys med 6-7 (5/7), 3-6 i et opgør, der var en hårdtslående amerikaner mod en dansk fighter, indtil Wozniackis kræfter slap op.

Dermed lykkedes det ikke for 28-årige Wozniacki at hente sin første WTA-turneringssejr siden oktober 2018, hvor danskeren sejrede i China Open og nåede op på 30 turneringssejre i karrieren.

24-årige Keys kan med sejren notere sig sin første sejr i Charleston og sin fjerde turneringssejr i alt.

Efter to gange at have tabt til Wozniacki var amerikaneren ganske enkelt for hård en modstander på dagen for danskeren, der var i sin tredje finale i Charleston, hvor hun vandt i 2011.

Første sæt blev en lang affære, hvor de to spillere måtte ud i tiebreak for at afgøre tingene efter 6-6.

Før tiebreaket havde det været lige frem mod 4-4.

Wozniacki blev brudt først i kampen, men brød tilbage til 2-2 umiddelbart efter.

Foran 4-3 havde Wozniacki to muligheder for at bryde Keys, men det blev 4-4, og her leverede Keys sin uprovokerede fejl nummer 18, inden Wozniacki kort efter servede sig foran 5-4.

Danskeren virkede generelt til at have et lille overtag, men amerikaneren kom ud og servede sig rent på 5-5, og Wozniacki var efterfølgende nede 0-30 i egen serv, men hun sled sig tilbage og bragte sig foran 6-5.

Keys udlignede dog med et rent serveparti, og så skulle sættes afgøres i tiebreak. Her smed Wozniacki to server, da hun var bagud 3-4.

Keys gjorde det samme, og Wozniacki servede derfor igen bagud 5-6, men en kanon baghånd sikrede Madison Keys første sæt efter en time og et minuts spil.

Foran 1-0 i andet sæt voldte amerikaneren Wozniacki store udfordringer i danskerens serv, men en bold i nettet gav Wozniacki en fordel, og efter endnu en fejl af Keys udlignede Wozniacki til 1-1.

Danskeren sled for at udligne til 2-2, mens Keys noget nemmere hamrede sig foran igen i sin serv, og det lignede en amerikaner på vej mod sejren.

Kræfterne begyndte at slippe op for Wozniacki, der blev brudt til 2-4, og Keys serverede sig rent foran 5-2.

Wozniacki nåede at reducere, men glæden varede kort, da Madison Keys havde mest styrke tilbage og servede finalesejren hjem.