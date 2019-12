Wozniacki stopper karrieren efter Australian Open

Tennisspilleren Caroline Wozniacki stopper karrieren efter januars Australian Open.

Det meddeler hun på sin Instagram-profil.

- Jeg har spillet professionelt, siden jeg var 15 år. I den tid har jeg gennemlevet et fantastisk kapitel i mit liv, skriver hun.

- Med 30 WTA-titler i single, en førsteplads på verdensranglisten i 71 uger, en sejr i sæsonfinalen, tre olympiske lege, hvor jeg har blandt andet har båret mit fædrelands flag, og en grand slam-sejr i Australian Open har jeg opnået alt, jeg kunne drømme om på banen.

- Derfor annoncerer jeg i dag, at jeg stopper med at spille professionel tennis efter Australian Open i januar.

Der har de seneste år været spekuleret i, om et karrierestop snart nærmede sig - specielt efter at hun fik konstateret leddegigt.

Hun slår dog fast, at det ikke er sygdommen, som stopper hende.

- Det har ikke noget at gøre med mit helbred, og det er ikke et farvel. Jeg ser frem til at dele resten af min rejse med jer alle sammen, skriver hun uden at uddybe, hvad det betyder, at det ikke er et farvel.

At det sker ved Australian Open er næppe tilfældigt. Det var her, hun vandt sin første og hidtil eneste grand slam-titel i 2018.

Den danske tennisstjerne blev professionel i 2005, og hun slutter sin karriere som 29-årig som Danmarks mest succesrige tennisspiller gennem tiden.

Nu retter hun snart fokus mod kapitlet efter den aktive karriere, og hun løfter samtidig sløret for, at hendes leddegigtsygdom har fået indflydelse på, hvad hun skal.

- Jeg har altid sagt til mig selv, at når tiden kom, var der andre ting end tennis, jeg ville bruge mere tid på. I de seneste måder har jeg indset, at der er mere, jeg ønsker at opnå i livet, skriver hun.

At blive gift med David (Lee) var et af de mål og at starte familie med ham, mens vi rejser verden rundt og hjælper med at skabe opmærksomhed om leddegigt (kommende projekt). Det er alle passioner, jeg tager med videre.

Wozniackis afskedsturnering, Australian Open, spilles fra 20. januar til 2. februar 2020.