Wozniacki slår Kerber i Qatar efter forrygende dyst

Caroline Wozniacki kæmpede for en semifinaleplads og for at bevare førstepladsen på verdensranglisten fredag i Qatar.

Sejren betyder, at Wozniacki er semifinaleklar og skal møde Petra Kvitova.

Tjekken vandt første sæt 6-4 mod tyske Julia Görges, som trak sig med en skade bagud 1-2 i andet sæt.

Et nederlag ville have betydet, at Wozniacki ville miste førstepladsen på verdensranglisten, fordi Simona Halep tidligere fredag vandt sin kvartfinale over amerikanske Catherine Bellis.

Halep meddelte dog senere, at hun havde trukket sig som følge af en fodskade, og dermed er Wozniacki sikker på at komme ind i næste uge som verdensetter.

Haleps farvel til turneringen betyder, at spanske Garbiñe Muguruza er klar til finalen.

Med sejren har Wozniacki slået Kerber seks gange i karrieren, mens tyskerne har vundet otte interne opgør.

De to spillere gav hinanden imponerende dueller i første sæt. Kerber brød Wozniacki og bragte sig også foran 3-1, og Wozniacki måtte slide for at reducere til 2-3 i sin serv.

Danskeren var lige ved at bryde tilbage, men Kerber red stormen af og bragte sig på 4-2.

Igen måtte Wozniacki slide i et langt serveparti, som danskeren til sidst vandt med hjælp fra netkanten.

Der blev spillet tennis på højeste niveau. Kerber var ovenpå, men Wozniacki var med og iværksatte et comeback, da hun servede sig på 4-5 og også brød tilbage.

Nede 0-40 kæmpede Wozniacki sig igen tilbage med gode server og bragte sig foran 6-5.

Der måtte tiebreak til i det forrygende sæt, hvor Wozniacki havde taktstokken foran 4-1, inden Kerber fulgte sit første servees op med endnu et.

Wozniacki svarede igen og vandt tiebreaken 7-4 og tog på imponerende vis første sæt, der varede en time og 13 minutter.

Andet sæt var tæt i indledningen, men to dobbeltfejl af Wozniacki gav Kerber mulighed for at bryde til 3-1 og også serve sig foran 4-1.

Wozniacki smed endnu et serveparti, og Kerber kunne serve andet sæt hjem i overbevisende stil.

Wozniacki indledte tredje sæt nervøst og blev brudt rent med det samme. Hun kæmpede sig dog igen tilbage og udlignede til 1-1 i Kerbers serv, og Wozniacki servede sig også foran både 2-1 og 3-2 efter utrolige dueller.

Det blev også 4-3 efter et rent serveparti af Wozniacki, og med mange meter i benene lå det hele på vippen i hver duel.

Igen brød Wozniacki efter endnu et fantastisk parti, hvorefter hun servede sejren hjem.