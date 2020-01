Wozniacki ser lys fremtid for danske tennishåb

Hun ser to kommende professionelle spillere i Clara Tauson og Holger Rune, der kan tage over efter hende.

Danskeren tager afsked ved dette års Australian Open, men håber, at hun efterlader et positivt aftryk på dansk tennis.

Det fortæller hun på engelsk på et pressemøde ved Australian Open.

- Jamen, jeg håber på, at jeg kan inspirere en masse unge spillere til at følge deres drømme og tro på, at alt er muligt. Vi har to gode juniorer lige nu, som allerede har markeret sig, både en dreng og pige. Forhåbentlig kan de tage over efter mig, siger hun.

- Jeg havde mulighed for at møde Holger (Rune, red.), der sluttede som nummer ét som junior, sidste uge, og han var meget venlig. Han spiller rigtig godt. Han virker som en meget hårdtarbejdende person. Så jeg ser en lys fremtid for ham.

Holger Rune har blandt andet vundet juniorudgaven af grand slam-turneringen French Open, og har meldt ud af, at 2020 er året, hvor han vil tage springet fra juniorrækkerne til senior.

Et andet stort talent er Clara Tauson, der mandag blev kåret som Årets Tennisspiller i 2019 foran blandt andre Wozniacki.

- Derudover har vi en pige, Clara, som vandt juniorernes turnering her, som har haft gode resultater, og som rammer bolden meget rent. Jeg håber, at hun kan tage skridtet op og spille på kvindetouren og spille godt, siger Caroline Wozniacki.

Den danske stjerne tror selv, at det havde gavnet hende, hvis der havde været flere danske topspillere før hende.

- Det havde måske været lidt lettere, hvis der havde været nogle her før mig, fordi det ville have banet vejen for mig, siger hun.

I stedet har Wozniacki set mod udlandet, når hun har skullet lede efter forbilleder.

- Jeg har måttet få inspiration fra nogle af de spillere, der har været der før mig så som Steffi Graf, Martina Hingis og nogle af de andre spillere, der var på det tidspunkt, siger Caroline Wozniacki.

Onsdag møder Wozniacki det ukrainske stortalent Dayana Yastremska i anden runde af Australian Open. Kamptidspunktet er endnu ikke fastlagt.