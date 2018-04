Wozniacki ser frem til Williams-kamp på dansk jord

Det bliver således verdens nummer to mod verdens nummer fem, som skal spille foran det danske publikum i Parken i København.

- Det bliver en sjov kamp. Jeg ser frem til en god kamp, et godt publikum og en god atmosfære, lyder det fra Caroline Wozniacki.

Danskeren, der rejser meget i forbindelse med sin tenniskarriere og bor i udlandet, var søndag glad for at være tilbage i hjemlandet på en dag, hvor solen kiggede frem over hovedstaden.

- Der er rigtig hyggeligt, og når vejret er godt, så er København og Danmark jo fantastisk. Vi har nydt at være her i går og i dag og er her et par dage endnu. David (Wozniackis forlovede, red.) og jeg går ud og leger turister, fordi jeg gerne vil vise ham rundt, når vejret er, som det er nu, sagde Wozniacki søndag.

Omkring 12.000 tilskuere forventes at dukke op til kampen mellem de to verdensstjerner. Men før de store stjerner træder ind på banen, bliver der gjort plads til et par danske stjernefrø.

De to tennistalenter Clara Tauson på 15 år og Hannah Viller Møller på 16 varmer nemlig banen op med en kamp, inden de store stjerner træder ind.

- Vi håber selvfølgelig, at vi bliver lige så gode som dem, fortæller Clara Tauson.

- Det er sjovt at se, at Caroline har gjort det, som vi håber på at gøre, tilføjer Hannah Viller Møller.

Sidste gang Venus Williams var i København for at spille en opvisningskamp, var Caroline Wozniacki ikke en del af verdenseliten, men en 12-årig pige med store drømme om at vinde en grand slam i fremtiden.

Dengang fik den unge Wozniacki chancen for at møde sit store idol, og i dag, 16 år senere, står hun nu over for den selv samme person i en kamp foran mange tusinde danskere.