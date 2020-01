Wozniacki og Williams er finaleklar i Auckland

Begge spillere er semifinaleklar i single, og fredag formiddag dansk tid spillede de to veninder sig i finalen i double med en sejr over et belgisk par på cifrene 7-6, 6-2.

Den dansk-amerikanske konstellation kom godt fra start og bragte sig via et servegennembrud foran 3-0 mod Alison Van Uytvanck og Kirsten Flipkens.

Men det var tætte partier, der blev spillet, og de to belgiere kom hurtigt tilbage i sættet.

Flipkens og Van Uytvanck brød tilbage i femte parti og udlignede kort efter til 3-3.

Herefter var det helt lige. Belgierne havde to gange muligheden for at serve sættet hjem, men begge gange lykkedes det Wozniacki og Williams at bryde tilbage, og så måtte det tætte sæt afgøres i tiebreak.

Meget symptomatisk blev det også ekstremt tæt. Begge par nåede at have flere sætbolde, inden det lykkedes Wozniacki og Williams at hive sættet hjem med 11-9.

For at illustrere, hvor små marginaler sættet blev afgjort på, kan det nævnes, at stillingen var 40-40 i 9 af de 12 partier.

I double spilles der ikke efter traditionel vis ved stillingen "lige", hvor man skal vinde med to overskydende point. I stedet afgøres partiet med ét afgørende point ved 40-40.

Billedet var det samme i andet sæts indledning. Flere tætte partier gik hele vejen til 40-40, men det lykkedes Wozniacki og Williams at bryde til 2-1 og bringe sig foran 3-1.

I modsætning til første sæt tillod de ikke belgierne at komme tilbage i kampen, og i stedet cruisede de en sikker finaleplads hjem med 6-2 i andet sæt.

I single er Wozniacki eneste semifinaledeltager uden amerikansk pas.

Danskeren møder Jessica Pegula i sin semifinale, mens Serena Williams møder 18-årige Amanda Anisimova.

Semifinalerne spilles lørdag. Finalerne i både double og single spilles søndag.