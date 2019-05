Caroline Wozniacki var på vej mod sejren, da hun vandt de første syv partier mod Veronika Kudermetova. Men russeren brugte et par netrullere i træk til at bryde til 2-1 i andet sæt, og derfra dominerende hun kampen og vandt 0-6, 6-3, 6-3.

Wozniacki nægter at opgive trods skuffelse

Caroline Wozniacki tabte sin første kamp i French Open og føjede endnu en skuffelse til 2019. Men hun vil kæmpe videre for at revanchere sig i græssæsonen.

Mandag blev endnu et trist afsnit skrevet, da den tidligere verdensetter tabte i første runde af French Open. Endda efter at have vundet første sæt med 6-0.

