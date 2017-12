Wozniacki jagter første turneringssejr i Auckland

Fredag landede danskeren i Auckland i New Zealand, hvor hun mandag stiller op i årets første WTA-turnering for fjerde år i træk.

Caroline Wozniacki er klar til at tage hul på 2018-sæsonen i tennis, hvor hun kan tage titlen som verdensetter tilbage, efter at hun mistede den i 2012.

Hun fortalte ved ankomst i lufthavnen, at hun er klar til den nye sæson.

- Jeg elsker at begynde året her (i Auckland, red.), siger Wozniacki i et videointerview med det newzealandske medie Stuff.

- Så det er dejligt at være tilbage, og forhåbentlig bliver det en god uge for mig.

Sidste år måtte danskeren se sig besejret i kvartfinalen, mens hun året før nåede frem til semifinalen. I 2015 var Caroline Wozniacki i finalen i turneringen. Den finale tabte hun til amerikaneren Venus Williams.

Tilbage i 2009 var en dengang 18-årig Wozniacki også med ved WTA-turneringen, hvor hun nåede frem til semifinalen.

Turneringen i Auckland bliver umiddelbart den eneste hun spiller inden Australian Open går i gang 15. januar, men hun føler, at hun har forberedt sig godt til den nye sæson.

- Jeg har bare trænet, holdt lav profil og ikke lavet så meget. Så jeg har bare forberedt mig på det nye år, siger hun.

Med oktobertriumfen i sæsonfinalen i Singapore sluttede Caroline Wozniacki 2017 på verdensranglistens tredjeplads, blot 160 point efter rumæneren Simona Halep på førstepladsen.

I 2018's første uge har danskeren mulighed for at kravle op på førstepladsen, men det kræver, at hun i samme uge klarer sig bedre end Halep og spanieren Garbiñe Muguruza, der ligger på andenpladsen.

Den førende trio deltager i hver sin turnering i årets første uge, og Wozniacki skal sørge for at vinde sin turnering for at komme i spil til førstepladsen.

Derudover er hun afhængig af, at Muguruza ryger ud inden finalen i australske Brisbane, og Halep taber før kvartfinalen i den kinesiske by Shenzhen.

Men den 27-årige dansker har ikke brudt sit hoved med verdensranglistens førsteplads, fortæller hun. Hun fokuserer kun på turneringen i Auckland.

- For at være ærlig, så har jeg ikke rigtig tænkt så meget over det, siger verdens nummer tre.

- Jeg har forsøgt at forberede mig så godt jeg kan, og så vil jeg vinde denne turnering. Så må vi se, hvad der sker.

- Jeg har aldrig tidligere vundet turneringen, så det vil være fantastisk at gøre i år.

I 2017 tog den kun 157 centimeter høje amerikaner Lauren Davis sejren i turneringen i Auckland. Det var hendes første turneringssejr.