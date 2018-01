Wozniacki inden semifinale: En kamp som alle andre

Men selv om den danske tennisstjerne nu kun er to sejre fra den ultimative triumf, så bærer forberedelserne ikke præg af, at der er tale om en af karrierens største kampe.

Caroline Wozniacki spiller torsdag sin syvende semifinale ved en grand slam-turnering, når hun står over for belgiske Elise Mertens i Australian Open.

- Jeg lader op til kampen, som jeg har gjort i alle de andre kampe. Der er ikke noget, der er anderledes, siger Wozniacki.

Hun trænede en times tid i Melbourne Park og forberedte sig til kampen mod Mertens.

- Jeg skal have trænet lidt og have lidt sved på panden. Så skal jeg have sovet lidt i eftermiddag og spise noget god mad, tilføjer det danske tennis-es.

Wozniacki skal spille den første af to semifinaler torsdag med forventet start omkring klokken 14 lokal tid.

Vejret i Melbourne har skiftet fra hedebølge til køligere temperaturer med en smule vind hen over det store tennisanlæg.

Derfor vil den andenseedede dansker sørge for at være forberedt på vejrforholdene.

- Jeg skal ud og røre mig lidt, så jeg kan føle vejrforholdene på det her tidspunkt af dagen, siger Wozniacki.

Kvartfinalen mod spanske Carla Suárez Navarro sluttede først langt efter midnat til onsdag. Derfor har der heller ikke været mulighed for at nærstudere 22-årige Mertens, der venter i semifinalen.

- Jeg har ikke set nærmere på hende for at være helt ærlig. Jeg vågnede, og så skulle jeg over og træne, siger Wozniacki, der vil bruge onsdagen på at slappe af.

- Jeg kommer først til at tænke taktik i morgen. I dag nyder jeg bare min fridag, siger Wozniacki, der dog på afstand har fulgt Mertens' vej mod tennistoppen.

- Hun har spillet rigtigt godt og aggressivt, og hun går efter sine slag. Hun har haft en god start på sæsonen, så det bliver helt sikkert en svær kamp, siger den 27-årige tennisstjerne.