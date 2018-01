Wozniacki glæder sig til en finale med alt på spil

Begge spillere har mulighed for at vinde karrierens første grand slam-titel.

Nummer et i verden mod nummer to.

Og selv om det nok ville virke overvældende for de fleste, så glæder den danske tennisstjerne i stedet sig over, at alt er på spil i finalen.

- Jeg tror, det er godt for WTA og for os. Det er fedt, at den, der vinder, også ligger nummer et og får sin første grand slam-titel, siger Caroline Wozniacki før lørdagens finalebrag.

- Der er en af os, der kommer til at føle sig rigtig godt tilpas efter kampen. Den anden kommer til at have det rigtig dårligt, tilføjer den 27-årige dansker.

Det er første gang siden 2015, at de to topseedede spillere mødes i finalen ved Australian Open. For tre år siden vandt førsteseedede Serena Williams over andenseedede Maria Sharapova.

Caroline Wozniacki mener, det giver en ekstra dimension til finalebraget, at det er de to bedste spillere - også på papiret - der mødes i en direkte duel.

- Jeg synes, det er godt for tennissporten, at det er nummer et mod nummer to. Det er altid interessant, når det er de bedste, der mødes i finalen, siger Wozniacki, der har indledt 2018, som hun afsluttede sidste sæson - med masser af sejre.

Det samme gælder Simona Halep, der i øjeblikket indtager førstepladsen på verdensranglisten.

- Det er klart, at vi er de to spillere, der har haft den bedste turnering, men vi er også de to spillere, der havde den bedste sæson sidste år, siger Caroline Wozniacki.

Lørdagens finale begynder klokken 19.30 lokal tid i Melbourne, hvilket er lig med 09.30 dansk tid. Det passer danskeren udmærket, efter at hun tidligere har spillet i australsk hedebølge i dagtimerne.

- Det er et godt tidspunkt, hvor det ikke er for varmt. Og der er altid en god atmosfære, så det passer mig fint, siger Caroline Wozniacki.