Wozniacki før sidste turnering: Det er ikke gået op for mig

Det bliver meget specielt at gå ind til den sidste turnering i karrieren, Australian Open, siger Caroline Wozniacki til DR Sporten forud for turneringens start mandag.

En 14 år lang professionel karriere er potentielt kun én kamp fra at være forbi, og den følelse er uvirkelig for den danske tennisstjerne.

- Jeg tror ikke helt, det er gået op for mig, at det er den sidste turnering. Det tror jeg først, det gør en dag eller to inden. Så tror jeg, det rammer mig, siger Caroline Wozniacki til DR Sporten.

Natten til mandag dansk tid møder danskeren amerikanske Kristie Ahn, der ligger nummer 92 i verden, i turneringens første runde.

Her er de sat til at spille anden kamp på stadionet Melbourne Arena, annoncerer Australian Open fredag morgen dansk tid.

Dermed bliver det ikke i første runde, at Wozniacki får mulighed for at spille på et af turneringens to hovedstadioner, Rod Laver Arena eller Margaret Court Arena.

Men på Melbourne Arena kan potentielt knap 10.000 tennisfans se med fra tilskuerpladserne, når den danske tennisstjerne skal i aktion.

Wozniacki er i løbet af det seneste år gledet ned som nummer 35 i verden, hvilket gør, at hun ikke er seedet i årets første grand slam-turnering.

Ikke desto mindre nærer hun stadig forhåbninger om, at hun kan nå til tops i den turnering, som hun vandt i 2018, fortæller hun til DR Sporten.

- Mit mål er at gå hele vejen, og jeg går ud for at vinde de kampe, jeg har, siger Wozniacki til DR Sporten.

Hendes modstander, Kristie Ahn, har dog - på trods af at hun er et relativt upåagtet navn - gode resultater bag sig og kan blive en udfordrende opgave for danskeren.

Ahn leverede således på højt niveau US Open i efteråret 2019, hvor hun nåede fjerde runde og slog blandt andre Svetlana Kuznetsova og Jelena Ostapenko på vejen.