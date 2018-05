Wozniacki finder ro i grand slam-titel inden French Open

- Det er en fed fornemmelse at være her efter den sejr. Det giver lidt mere ro på. Der er lidt mindre pres, når jeg ved, at jeg før er gået hele vejen, siger Wozniacki til Ekstra Bladet.

Hun er heller ikke afvisende for, at hun også kan vinde French Open, som spilles på grus, selv om det ikke er den danske tennisstjernes favoritunderlag.

- Det er ikke umuligt. Om det bliver i år, ved man aldrig, men jeg føler, det er meget åbent. Der er ingen storfavoritter på grus i øjeblikket.

- (Simona, red.) Halep bevæger sig godt på det, og (Petra, red.) Kvitova har spillet rigtig godt, men det er meget åbent, siger hun til Ekstra Bladet.

Wozniacki har to gange tidligere spillet sig frem til kvartfinalen i French Open. Seneste i 2017, hvor hun tabte til den senere vinder af turneringen Jelena Ostapenko fra Letland.

Danskeren siger til Ekstra Bladet, at hun synes, at hendes grussæson har været okay.

- Det handler om at finde rytmen på gruset. Nogle gange skal man bare igennem. Der er kampe, hvor det bare handler om at overleve, om at blive ved med at kæmpe.

Wozniacki ligger øjeblikkeligt nummer to på verdensranglisten og skal spille sin første kamp i French Open mandag mod verdens nummer 44, amerikanske Danielle Collins.