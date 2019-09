Wozniacki falder sammen og ryger ud af Wuhan Open

13.-seedede Wozniacki gik ellers ind til kampen med en god indbyrdes statistik mod Su-Wei Hsieh. De to havde mødtes fem gange med fire danske sejre til følge.

Wozniacki åbnede da også med stor selvtillid, og særligt i danskerens servepartier havde taiwaneren svært ved at følge med.

Første parti vandt Wozniacki rent, og på breakbold nummer tre bragte hun sig efterfølgende foran 2-0.

Det lignede en ekspeditionssag, da Wozniacki lidt senere bragte sig foran 5-1 i overlegen stil, men så stemplede Su-Wei Hsieh ind.

Foran 5-1 og 40-15 stod Wozniacki med to sætbolde i eget serveparti, men så løftede Su-Wei Hsieh ellers sit niveau.

Hvor Wozniacki i begyndelsen af kampen sendte vindere afsted med forhånden, kom der primært fejl fra den 29-årige danskers hånd, og hun blev brudt to gange.

Ved 5-5 lykkedes det den tidligere verdensetter fra Danmark at sende et par server afsted, som Su-Wei Hsieh ikke kunne håndtere, og Wozniacki vandt et parti for første gang siden sin store føring.

Sættet blev sendt i tiebreak, hvor modstanderen fra Taiwan kom på 1-0, men derefter måtte se Wozniacki tage seks point i streg.

På danskerens sætbold nummer to slog Su-Wei Hsieh i nettet, og ad omveje endte sættet alligevel i Wozniackis favn.

Wozniacki fik to chancer for et servegennembrud tidligt i andet sæt, men misbrugte begge. Omvendt greb Su-Wei Hsieh chancen, første gang hun fik muligheden, og bragte sig på 3-1.

De 21 uprovokerede fejl, som Su-Wei Hsieh blev noteret for i første sæt, var reduceret til fire, og hun sendte uden problemer kampen ud i et tredje og afgørende sæt.

Her afværgede Wozniacki for første gang i kampen en breakbold, men i den efterfølgende duel lykkedes det alligevel Su-Wei Hsieh at bryde danskeren til 1-0.

Der var nul muligheder for at bryde tilbage for Wozniacki. Hver gang hun nærmede sig en breakbold, strammede Su-Wei Hsieh grebet.

Bagud 0-4 tog Wozniacki sit første parti i sættet, men det var for sent for den 13.-seedede dansker, som ikke kom i nærheden af at hente taiwanerens forspring.